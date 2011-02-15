Беларусь намерена в этом году собрать 10 миллионов тонн зерновых. Сегодня в Правительстве, обсуждая планы по развитию всего агропромышленного комплекса страны, внимание заострили на подготовке к посевной.

Фактически, она дает старт пятилетке. Большинство хозяйств к весенне-полевым работам готово. Нехватку удобрений закроет импорт. Будет закуплено около двухсот новых энергонасыщенных тракторов. Сев ранних яровых в Беларуси намечено провести до 1 мая. К развитию сельского хозяйства премьер-министр страны потребовал подходить комплексно.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

От того, как организованно проведем весенне-полевые работы, зависит многое. Это старт пятилетки. Впредь это касается не только села, это касается всех: надо меньше писать вещей очевидных — болты-гайки, трактора, тонны. Это должен решать министр, и, может, даже не столько министр, сколько на уровне областей.

И как заявили в Совмине, в этом году Беларусь должна полностью обеспечить внутренние потребности в гречке, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Торговля запросила около 25 тысяч тонн — это больше, чем в прошлом году. Чтобы не повторить ситуацию с ажиотажем и ростом цен на эту крупу, государство планирует расширить посевные площади. Уже идут дополнительные закупки семян. В хозяйства их завезут до 15 марта.