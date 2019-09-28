В бизнес-инкубаторе ПВТ прошёл форум с компаниями-резидентами: какие вакансии востребованы в IT

Новости Беларуси. В бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий в третий раз прошел форум с компаниями-резидентами ПВТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий в третий раз прошел форум с компаниями-резидентами ПВТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь каждый, в том числе и студенты, могли узнать больше о востребованных специалистах на рынке высоких технологий, как попасть в желанную компанию и какие там зарплаты. В неформальной обстановке резиденты ПВТ рассказали о своих проектах, обучающих курсах и о том, в каких специалистах нуждаются сегодня.
Евгений Быковский, директор по персоналу IT-компании:
Чтобы сэкономить время на активный поиск, мы хотели бы, чтобы кандидаты знали о нас и приходили к нам, когда у нас открываются вакансии, знали нас, как бренд, работодателя. Это первое.
Второе. Возможность сформировать потенциальный резерв кандидатов. На мероприятие приходят студенты, которые ищут работу. Мы рассказываем им о том, какие возможности можем им предложить. В основном, это разработчики, тестировщики и бизнес-аналитики.
Дмитрий Титов, пресс-секретарь Парка высоких технологий:
Здесь у нас порядка 15 стендов резидентов Парка высоких технологий. Они все нуждаются в крутых специалистах.
Не стоит бояться такого понятия, как IT, потому что сегодня это понятие включает широкий спектр специальностей, в том числе и гуманитариев.
На встрече работала интерактивная зона. Здесь участники могли пообщаться с представителями IT-компаний и даже пройти предварительное собеседование.