В бизнес-инкубаторе ПВТ прошёл форум с компаниями-резидентами: какие вакансии востребованы в IT

Новости Беларуси. В бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий в третий раз прошел форум с компаниями-резидентами ПВТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь каждый, в том числе и студенты, могли узнать больше о востребованных специалистах на рынке высоких технологий, как попасть в желанную компанию и какие там зарплаты. В неформальной обстановке резиденты ПВТ рассказали о своих проектах, обучающих курсах и о том, в каких специалистах нуждаются сегодня.

Евгений Быковский, директор по персоналу IT-компании:

Чтобы сэкономить время на активный поиск, мы хотели бы, чтобы кандидаты знали о нас и приходили к нам, когда у нас открываются вакансии, знали нас, как бренд, работодателя. Это первое. Второе. Возможность сформировать потенциальный резерв кандидатов. На мероприятие приходят студенты, которые ищут работу. Мы рассказываем им о том, какие возможности можем им предложить. В основном, это разработчики, тестировщики и бизнес-аналитики.