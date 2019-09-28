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В бизнес-инкубаторе ПВТ прошёл форум с компаниями-резидентами: какие вакансии востребованы в IT

28 сентября 2019 16:11
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Новости Беларуси. В бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий в третий раз прошел форум с компаниями-резидентами ПВТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В бизнес-инкубаторе ПВТ прошёл форум с компаниями-резидентами: какие вакансии востребованы в IT-1

В бизнес-инкубаторе ПВТ прошёл форум с компаниями-резидентами: какие вакансии востребованы в IT-3

Здесь каждый, в том числе и студенты, могли узнать больше о востребованных специалистах на рынке высоких технологий, как попасть в желанную компанию и какие там зарплаты. В неформальной обстановке резиденты ПВТ рассказали о своих проектах, обучающих курсах и о том, в каких специалистах нуждаются сегодня.

В бизнес-инкубаторе ПВТ прошёл форум с компаниями-резидентами: какие вакансии востребованы в IT-6

Евгений Быковский, директор по персоналу IT-компании:
Чтобы сэкономить время на активный поиск, мы хотели бы, чтобы кандидаты знали о нас и приходили к нам, когда у нас открываются вакансии, знали нас, как бренд, работодателя. Это первое.

Второе. Возможность сформировать потенциальный резерв кандидатов. На мероприятие приходят студенты, которые ищут работу. Мы рассказываем им о том, какие возможности можем им предложить. В основном, это разработчики, тестировщики и бизнес-аналитики.

В бизнес-инкубаторе ПВТ прошёл форум с компаниями-резидентами: какие вакансии востребованы в IT-9

Дмитрий Титов, пресс-секретарь Парка высоких технологий:
Здесь у нас порядка 15 стендов резидентов Парка высоких технологий. Они все нуждаются в крутых специалистах.

Не стоит бояться такого понятия, как IT, потому что сегодня это понятие включает широкий спектр специальностей, в том числе и гуманитариев.

На встрече работала интерактивная зона. Здесь участники могли пообщаться с представителями IT-компаний и даже пройти предварительное собеседование.

В бизнес-инкубаторе ПВТ прошёл форум с компаниями-резидентами: какие вакансии востребованы в IT-12

В бизнес-инкубаторе ПВТ прошёл форум с компаниями-резидентами: какие вакансии востребованы в IT-14

В бизнес-инкубаторе ПВТ прошёл форум с компаниями-резидентами: какие вакансии востребованы в IT-16

# Парк высоких технологий в Минске # Экономика # Дмитрий Титов # Евгений Быковский # Фотофакт

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