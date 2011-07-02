В Беларуси вводят электронную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Это сделано, чтобы уйти от бюрократии и создать в стране благоприятный климат для развития бизнеса. Электронная возможность регистрации позволит отправлять все бумаги сразу через интернет.

Сергей Андреевич — бизнесмен. Поставляет картонную упаковку для белорусских предприятий. Контрактов около двухсот. Упаковывает торты, пиццу, и даже подарки Деда Мороза. В этой сфере — с середины 90-х. С тех пор его коробочный бизнес расширяет границы. Нашим «картоном» все чаще интересуются россияне. Подкупает высокое качество бумаги и дизайн. Говорит, дело прибыльное. Среди белорусов — конкурентов немного. Но с появлением электронной регистрации бизнеса, ситуация может в корне измениться.

Сергей Коновалюк, бизнесмен:

Я подавал документы и два дня ждал. Отдают на исправление, исправляю и опять три дня жду. Всё это создает крупный временной фактор. Конечно, электронная форма регистрации — это намного проще, быстрее, но главное соблюдать правила и нормы.

Открыть свое дело, теперь можно будет, по сути, сидя на диване. Предпринимателю необходимо лишь зайти на страницу интернет-портала, который разместится на сайте Министерства юстиций, заполнить анкету и загрузить виртуально копию реальных документов. Процедура занимает всего несколько часов. Все данные обрабатываются в режиме он-лайн.

Игорь первым зарегистрирует первых желающих. Страницу начнут тестировать с сентября, как декрет вступил в силу. Модель работы сайта позаимствовали в Швеции, своя — система охраны от взлома мошенников. Но главное, признается, в сети исключены очереди и бумажная волокита. А от подделки документы защитит электронный автограф, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Пыл, исполнительный менеджер по проектам Республиканской конфедерации предпринимательства:

Получение лицензии, расчетного счета — тогда вы получаете регистрацию. Почти то же самое, что было с бумагой, но всё перейдёт в цифровой вариант.

Владимир Карягин, председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:

Возможность электронной регистрации, во-первых, сокращает время регистрации, а фактически делает её регистрацией по заявительному принципу. Заявил, отправил документы и можешь приступать к деятельности, если получил подтверждение.

Возможность электронной регистрации закреплена Декретом Президента Республики Беларусь №5. Документ принят с целью либерализации экономики и ухода от бюрократии. А также в поддержку благоприятного бизнес-климата. Поэтому Декрет ещё и дает право предпринимателям на повторную регистрацию. Раньше этого не было.