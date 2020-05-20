В Беларуси ставка рефинансирования снижена до 8 %

Новости Беларуси. Ставка рефинансирования – на новом историческом минимуме. С 20 мая она снижена на 0,75 % – до 8 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нацбанке считают, что такое снижение поможет сохранить ценовую и поддержит финансовую стабильность, а уменьшение кредитной нагрузки и повышение доступности заёмных средств будет способствовать поддержанию инвестиционной активности. Это позволит белорусским производителям товаров и услуг быстрее восстановиться после снятия в мире карантинных мер.

Регулятор считает, что текущее ускорение инфляции является временным и уже в ближайшие месяцы рост цен замедлится. По итогам этого года она прогнозируется в диапазоне 5-6 %.