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В Беларуси ставка рефинансирования снижена до 8 %

20 мая 2020 16:02
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Новости Беларуси. Ставка рефинансирования – на новом историческом минимуме. С 20 мая она снижена на 0,75 % – до 8 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси ставка рефинансирования снижена до 8 %-1

В Нацбанке считают, что такое снижение поможет сохранить ценовую и поддержит финансовую стабильность, а уменьшение кредитной нагрузки и повышение доступности заёмных средств будет способствовать поддержанию инвестиционной активности. Это позволит белорусским производителям товаров и услуг быстрее восстановиться после снятия в мире карантинных мер.

Регулятор считает, что текущее ускорение инфляции является временным и уже в ближайшие месяцы рост цен замедлится. По итогам этого года она прогнозируется в диапазоне 5-6 %.

Больше новостей экономики за 20 мая здесь.

# Ставка рефинансирования в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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