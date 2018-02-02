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В Беларуси создали интернет-платформу по финансовому оздоровлению предприятий страны

02 февраля 2018 15:46
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Новости Беларуси. Белорусы создали IT-ресурс, аналогов которого нет ни в нашей стране, ни за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси создали интернет-платформу по финансовому оздоровлению предприятий страны -1

Интернет-платформа по финансовому оздоровлению предприятий страны. Другими словами ресурс для списания долгов. Например, одно предприятие задолжало другому, а то, в свою очередь, третьему. И так далее по списку. Математический алгоритм поможет разобраться в таких цепочках и взаимно списать часть долгов, избавив тем самым белорусские компании от лишних и затратных судебных разбирательств.

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# Экономика # Предприятия Беларуси # Фотофакт

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