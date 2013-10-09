В Беларуси собираются производить льняные изделия по восточным технологиям

Новости Беларуси. Лён на новый лад. Восточные технологии производства льняных изделий хотят использовать в Беларуси. Это один из 180 перспективных проектов, которые представили 9 октября в Минске в рамках первой Китайской Хэйлунцзянской торговой выставки.

Белорусский лён с уникальной китайской ручной росписью, вполне возможно, скоро будут экспортировать во многие страны мира. Бизнесмены планируют создать совместное производство, которое откроет новые перспективные рынки как для Беларуси, так и для Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Простота и эффективность. Машинка для производства пельменей вызвала неподдельный интерес гостей первой Китайской (Хэйлунцзянской) торговой выставки.

Доступная цена помноженная на высокую производительность. Рациональность китайской разработки может стать секретом успеха для белорусских объектов придорожного сервиса. Это один из 180 инновационных проектов, которые сегодня в Минске представили китайские бизнесмены.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Я бы очень хотел, чтобы наши руководители предприятий - больших предприятий, частных компаний, обязательно посмотрели эту выставку. Здесь очень много интересного, того, что можно взять и реализовать у нас в стране.

Одно из самых перспективных направлений – переработка даров леса. Черничный бизнес в Китае на гребне популярности. Конфеты, алкоголь, сухофрукты, варенье, джемы, соки... Своих ресурсов у Китая на такое многообразие товаров не хватает. Бизнесмены очень рассчитывают, что белорусские леса придут на помощь. Торговое сотрудничество со временем перерастет в партнерство.

Юань Яцзюнь, генеральный директор компании по переработке ягод (Китай):

От этой выставки мы ждем двух результатов. Первый - возможность сбыта собственной продукции, второй - поиск партнеров, у которых мы могли бы закупать сырье.

Черника по-новому и необычный лён. Сфера интересов китайских бизнесменов простирается и на традиционное белорусское сырье. Восточные технологии производства льняных изделий будут использовать в нашей стране. Белорусский лён с уникальной китайской ручной росписью, вполне возможно, скоро будет экспортироваться во многие страны мира. Бизнесмены планируют создать совместное производство, которое откроет новые перспективные рынки как для Беларуси, так и для Китая.

Юй Инбинь, генеральный директор компании по производству изделий из льна (Китай):

Сейчас мы рассматриваем этот вопрос, просчитываем все возможные варианты. Тем более это усилит и нас, и белорусского партнёра, потому что мы бы могли в Китае предлагать товары с белорусской спецификой изо льна, а здесь, соответственно, продвигать китайский лён. При создании совместного производства значительно расширится наш рынок сбыта, и это будет хорошо как для Беларуси, так и для Китая.

Это в будущем. В настоящем – несколько десятков совместных проектов. В том числе совместные предприятия с Минским МТЗ и Гомсельмашем.

Гун Цзяньвэй, Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в Республике Беларусь:

По нашей статистике, у нас наблюдается где-то 10-15% роста взаимной торговли. Наша торговля растет, мы будем и дальше наращивать наши потенциалы.

В рамках выставки уже прошел бизнес-форум, запланированы деловые переговоры, итогом которых станут новые перспективные проекты.