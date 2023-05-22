В Беларуси снова снизят ставку рефинансирования – до 9,75%

Новости Беларуси. Положительная динамика в реальном секторе экономики позволяет уменьшать уровень инфляции и снижать стоимость заемных денег. Нацбанк Беларуси объявил об очередном снижении ставки рефинансирования. С 31 мая ее размер – 9,75 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас этот показатель составляет 10 %. Низкие месячные темпы прироста потребительских цен обуславливают сохранение тренда на замедление годовой инфляции. Следующие решения по ставке рефинансирования регулятор будет принимать, учитывая фактическую ситуацию в экономике, оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий, реакцию на них финансовых рынков.