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В Беларуси снова снизят ставку рефинансирования – до 9,75%

22 мая 2023 10:25
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Новости Беларуси. Положительная динамика в реальном секторе экономики позволяет уменьшать уровень инфляции и снижать стоимость заемных денег. Нацбанк Беларуси объявил об очередном снижении ставки рефинансирования. С 31 мая ее размер – 9,75 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси снова снизят ставку рефинансирования – до 9,75%-1

Сейчас этот показатель составляет 10 %. Низкие месячные темпы прироста потребительских цен обуславливают сохранение тренда на замедление годовой инфляции. Следующие решения по ставке рефинансирования регулятор будет принимать, учитывая фактическую ситуацию в экономике, оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий, реакцию на них финансовых рынков.  

# Ставка рефинансирования в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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