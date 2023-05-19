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Нацбанк выпустил в обращение очередную партию золотых монет «Славянка»

19 мая 2023 16:58
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Нацбанк выпустил очередную партию золотых монет для инвестиций номиналом 50 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Нацбанк выпустил в обращение очередную партию золотых монет «Славянка»-1

Реальная стоимость монеты обычно не соответствует номиналу и определяется по количеству содержащихся в ней драгоценных металлов. Инвестиционные монеты, как правило, приобретаются в качестве долгосрочных вложений. Цена продажи «Славянки» для банков установлена в 1 531 рубль 3 копейки, а для юридических и физических лиц – 1560 рублей 20 копеек.  

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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