Нацбанк выпустил в обращение очередную партию золотых монет «Славянка»

Нацбанк выпустил очередную партию золотых монет для инвестиций номиналом 50 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реальная стоимость монеты обычно не соответствует номиналу и определяется по количеству содержащихся в ней драгоценных металлов. Инвестиционные монеты, как правило, приобретаются в качестве долгосрочных вложений. Цена продажи «Славянки» для банков установлена в 1 531 рубль 3 копейки, а для юридических и физических лиц – 1560 рублей 20 копеек.