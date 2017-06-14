В Беларуси проекты реализуются на высоком уровне и с экономией денежных средств: глава представительства Всемирного банка

Новости Беларуси. Проекты Всемирного банка реализуются в Беларуси на высоком уровне и своевременно. Это подтвердил 14 июня на встрече с парламентариями глава представительства финансового учреждения в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ян Чул Ким, глава представительства Всемирного банка в Беларуси:

Сейчас мы начинаем подготовку стратегии партнерства на следующий период на очень позитивной ноте, потому что Беларусь зарекомендовала себя как страна, где мероприятия и проекты реализуются своевременно, на высоком качественном уровне и с экономией денежных средств, что позволяет использовать эти сэкономленные средства для реализации новых проектов.

Эксперты отмечают, что в Беларуси проходят последовательные реформы.

Оценены и шаги, которые не требуют вложений, но при этом позволяют инвесторам с легкостью приехать в страну. Речь идет о введении пятидневного безвизового режима для иностранцев.