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Операцию по спасению единственного в Беларуси карьера по добыче доломита развернули под Витебском

13 июня 2017 16:49
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Новости Беларуси. «Гралёво» едва не затопила Западная Двина. При строительстве ГЭС на реке подсчитали, что воды в карьере прибавится не более чем на 4 процента, что не катастрофично для предприятия-переработчика доломита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но цифры на бумаге в 10 раз оказались ниже тех показателей, что фиксируют на заводе уже полгода.

Тонущему, во всех смыслах, заводу, правительство уже выделило 430 тысяч рублей из бюджета.

Операцию по спасению единственного в Беларуси карьера по добыче доломита развернули под Витебском-1

Сердце карьера «Гралёво», насосная станция, сама едва не уходит в плаванье. Дмитрий Вдовин, признается: уровень воды раньше проверяли дважды в сутки, теперь это делают каждые полчаса.

Дмитрий Вдовин,  машинист насосных установок:
Если, например, год назад, полгода назад мы работали 3-4 насоса, то сейчас постоянная работа идет на пяти.

Операцию по спасению единственного в Беларуси карьера по добыче доломита развернули под Витебском-4

Доломит – порода пористая, потому через трещины и щели вода просачивается постоянно. Всегда ее откачивали в штатном режиме. В последнее время на предприятии аврал.  

Только за май лишняя вода обошлась единственному в Беларуси заводу по добыче и переработке доломита в 350 тысяч рублей.

Примерно такая сумма уходит на зарплату всего коллектива – в 850 человек.

Иван Бабак, директор предприятия по добыче и переработки доломита:
На сегодняшний день та проектная мощность насосной не позволяет откачивать того количества воды, которое поступает в карьер. Не рассчитаны на это и водоводы, которые сбрасывают воду в Западную Двину.

Вода в Двине поднялась на несколько метров.

Подтопленными оказались отработанные карьеры, которые связаны с действующим по принципу сообщающихся сосудов.

Из них и пришла большая вода.

Операцию по спасению единственного в Беларуси карьера по добыче доломита развернули под Витебском-7

Первый шаг к спасению «Гралёво» уже сделан.  С этой стороны Западная Двина, с этой – недействующий Рубовский карьер. Перемычку засыпали шестью тысячами кубов глины.

Это примерно 300 грузовиков, что уже дало свои результаты.

Анастасия Бут, СТВ:
Директор, 10 лет руководящий заводом, верит в то, что создание таких перемычек – лучшее и самое незатратное решение вопроса. И предлагает деньги, которые Совмин выделил на закупку нового оборудования из республиканского бюджета – 430 тысяч 600 рублей – направить именно на эти цели.

Иван Бабак, директор предприятия по добыче и переработки доломита:
Покупка резервного оборудования не решает в комплексе проблему.

Воды от этого в карьере меньше не станет.

А, пересыпав перемычки, мы бы решили коренным образом водопритока.

Вернуть же деньги в бюджет должен будет виновник этой чрезвычайной ситуации. Ведь чья-то ошибка в расчетах при строительстве ГЭС едва не стоила жизни целому предприятию. Выяснением обстоятельств занимается специально созданная межведомственная группа.

Операцию по спасению единственного в Беларуси карьера по добыче доломита развернули под Витебском-10

Александр Сидоров, заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:
Сейчас мы работаем, шлифуем материалы, отрабатываем их со слуцкими специалистами. которые вошли в состав рабочей группы и от гидрогеологов, Академии наук, от заказчика. Для того, чтобы сформулировать, выработать окончательное решение.

К слову, в месяц предприятие перерабатывает порядка 250 тысяч тонн доломита.

Необходима порода в сельском хозяйстве, строительной индустрии и машиностроении. И запасов только в «Гралёво» хватит на сотню лет вперед. Если, конечно, работу над ошибками проведут быстро и на этот раз более качественно.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Фотофакт # Александр Сидоров # Дмитрий Вдовин # Иван Бабак

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