Операцию по спасению единственного в Беларуси карьера по добыче доломита развернули под Витебском

Новости Беларуси. «Гралёво» едва не затопила Западная Двина. При строительстве ГЭС на реке подсчитали, что воды в карьере прибавится не более чем на 4 процента, что не катастрофично для предприятия-переработчика доломита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но цифры на бумаге в 10 раз оказались ниже тех показателей, что фиксируют на заводе уже полгода. Тонущему, во всех смыслах, заводу, правительство уже выделило 430 тысяч рублей из бюджета.

Сердце карьера «Гралёво», насосная станция, сама едва не уходит в плаванье. Дмитрий Вдовин, признается: уровень воды раньше проверяли дважды в сутки, теперь это делают каждые полчаса.

Дмитрий Вдовин, машинист насосных установок:

Если, например, год назад, полгода назад мы работали 3-4 насоса, то сейчас постоянная работа идет на пяти.

Доломит – порода пористая, потому через трещины и щели вода просачивается постоянно. Всегда ее откачивали в штатном режиме. В последнее время на предприятии аврал.

Только за май лишняя вода обошлась единственному в Беларуси заводу по добыче и переработке доломита в 350 тысяч рублей. Примерно такая сумма уходит на зарплату всего коллектива – в 850 человек. Иван Бабак, директор предприятия по добыче и переработки доломита:

На сегодняшний день та проектная мощность насосной не позволяет откачивать того количества воды, которое поступает в карьер. Не рассчитаны на это и водоводы, которые сбрасывают воду в Западную Двину. Вода в Двине поднялась на несколько метров. Подтопленными оказались отработанные карьеры, которые связаны с действующим по принципу сообщающихся сосудов. Из них и пришла большая вода.

Первый шаг к спасению «Гралёво» уже сделан. С этой стороны Западная Двина, с этой – недействующий Рубовский карьер. Перемычку засыпали шестью тысячами кубов глины.

Это примерно 300 грузовиков, что уже дало свои результаты. Анастасия Бут, СТВ:

Директор, 10 лет руководящий заводом, верит в то, что создание таких перемычек – лучшее и самое незатратное решение вопроса. И предлагает деньги, которые Совмин выделил на закупку нового оборудования из республиканского бюджета – 430 тысяч 600 рублей – направить именно на эти цели. Иван Бабак, директор предприятия по добыче и переработки доломита:

Покупка резервного оборудования не решает в комплексе проблему. Воды от этого в карьере меньше не станет. А, пересыпав перемычки, мы бы решили коренным образом водопритока. Вернуть же деньги в бюджет должен будет виновник этой чрезвычайной ситуации. Ведь чья-то ошибка в расчетах при строительстве ГЭС едва не стоила жизни целому предприятию. Выяснением обстоятельств занимается специально созданная межведомственная группа.

Александр Сидоров, заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Сейчас мы работаем, шлифуем материалы, отрабатываем их со слуцкими специалистами. которые вошли в состав рабочей группы и от гидрогеологов, Академии наук, от заказчика. Для того, чтобы сформулировать, выработать окончательное решение.