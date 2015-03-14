В Беларуси процветает торговля с колес: убыточные магазины в деревнях заменяют мобильные автолавки

Новости Беларуси. В Беларуси процветает торговля с колес. Тенденция такова — убыточные магазины в деревнях заменяют мобильные автолавки. Разумеется, они — единственные поставщики товаров в места, где живет, например 10, а то и 1 человек. И таких населенных пунктов, только в Витебском регионе, например, две с половиной тысячи. Кстати, задачу установить приемлемые цены и обеспечить товарами самые отдаленные точки страны в свое время перед «Белкоопсоюзом» поставил президент.

Место, как и время встречи, жителей деревни Свядица изменить нельзя. Трижды в неделю сельчане собираются в одном месте, чтобы встретить автолавку Лепельского райпо. Мария Васильевна сегодня в числе первых покупателей. Рассчитывается карточкой. И признается: современные технологии дошли и до их маленькой деревни.

В северном регионе страны 2,5 тысячи населенных пунктов, где живут меньше десяти человек. Но автолавка «Белкоопсоюза» доходит до каждого хутора.

Зоя Тележникова, житель деревни Свядица:

В деревне живем, надо и гвозди, вот сезон начинается. И гвозди заказываем. И землю надо вот привезти, рассаду садить надо, вот, пожалуйста. В общем, что закажем.

Купить по заявке любые товары, в том числе крупногабаритные, могут жители любого населенного пункта, как в магазине, так и в автолавке.

Инесса Сездина, заведующая магазином Лепельского райпо агрогородка Слобода:

У нас можно заказать любую мебель белорусских производителей. Каталогов у нас много, выбор очень большой. А также можно заказать у нас бытовую технику: холодильники, телевизоры, стиральные машины, то есть все, что нужно населению.

В магазинах потребкооперации, к слову, практически не найти импортных товаров. Все здесь свое, белорусское, а значит, качественное.

Ольга Кунцова, заместитель начальника управления торговли «Белкоопсоюза»:

93 процента товаров, реализуемых в магазинах потребительской кооперации, — это товары отечественного производства. Мы тесно сотрудничаем с концернами «Белгоспищепром», Министерством сельского хозяйства и продовольствия, другими концернами и министерствами. В том числе, мы реализуем продукцию собственного производства. «Белкоопсоюзом» разрабатывается масса проектов по выпуску национальных брендов. Уже сейчас реализован проект по выпуску качественной алкогольной продукции.

К слову, в магазинах «Белкоопсоюза» по всей стране ежемесячно больше 100 наименований товаров попадают под акционный ценопад.

Еще несколько позиций к этому списку добавляет и райпо каждого района: в основном на продукцию собственного производства, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.