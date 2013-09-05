В Беларуси появится новая компания со старым названием – ОАО «Белорусская калийная компания», основу которой будут составлять белорусские специалисты

Новости Беларуси. В Беларуси совершенствуют схему экспорта калийных удобрений. Так до конца 2013 года устанавливается нулевая ставка вывозной таможенной пошлины на продукцию «Беларуськалия». Такой указ был подписан Главой государства. Акционерному обществу так же предоставляется отсрочка по внесению в республиканский бюджет платежа за пользование недрами.

Валерий Кириенко, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:

Таможенная пошлина вводилась для того, чтобы изымать сверхприбыль, которую зарабатывает предприятие. Государство пошло на то, чтобы снизить нам налоговую нагрузку и обеспечить нормальное функционирование предприятия в данных условиях.

Кроме того, экспортные поставки калия из Солигорских шахт теперь будет координировать новая структура – ОАО «Белорусская калийная компания». Указ о ее создании так же подписан Президентом Беларуси. Название аналогичное предыдущему трейдеру, поменялась лишь правовая форма.

Напомним, раньше акционерное общество являлось закрытым. Новой компании предоставлено исключительное право внешней торговли минеральными или химическими калийными удобрениями, закрепленное за государством. А сохранение бренда «БКК», который хорошо знаком покупателям, позволит поддержать контакты с клиентами на мировом рынке.

Валерий Кириенко:

В первую очередь, это обусловлено тем, что деструктивную позицию заняло акционерное общество «Уралкалий» в части деятельности ЗАО «Белорусская калийная компания», препятствующая ее дальнейшей работе. Во-вторых, это то, что на базе ЗАО «БКК» мы делаем нового трейдера.

На время регистрации новой компании ЗАО «БКК» будет продолжать работать и выполнять те обязательства, которые у них есть перед покупателями. Все это позволит сохранить за Республикой Беларусь известный бренд «Белорусская калийная компания» на мировом рынке, сэкономить время и продолжить работу, используя уже наработанные вещи. Основу данной компании – вновь созданной – будут представлять наши белорусские специалисты.

Руководитель создаваемой структуры будет в порядке исключения совмещать должность с исполнением обязанностей генерального директора ЗАО «БКК», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.