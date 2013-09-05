Как Керимов захватил «Сильвинит», а потом пошел на «Беларуськалий»

Новости России. Афера Керимова-Баумгертнера дает повод и российским, и белорусским аналитикам говорить не столько о частном случае крупного мошенничества, но о продуманной многоходовой комбинации по захвату регионального калийного рынка.

Простую, но глубокую, как калийная шахта, мысль о том, что любая дорога начинается с первого шага, считают своей и многие народы, и ряд отдельных авторов романов и пьес. Также и в жизни. Путь олигарха до конца, то есть собственно до состояния «олигарха-наплевать-на-все», отследить от первой аферы можно. Особенно, ориентируясь по указателям, – названиям захваченных им компаний.

Вот и для олигарха Керимова, «кинувшего» летом этого года «Беларуськалий» и, походя, весь мировой калийный рынок, покупка на корню компании «Сильвинит» в 2011 стала не первой махинацией. Но... первым шагом на дороге из желтого калийного кирпича, даром что и не желтого, и не кирпича.

Историческая справка

ОАО «Сильвинит». Основана в 1934 году, под названием «Соликамский калийный комбинат». Компания – родоначальник и флагман калийной отрасли СССР. С 2005 по 2007 устанавливала исторические рекорды добычи. На момент закрытия владела крупнейшим в России горно-промышленным комплексом по добыче и производству калийных удобрений. Генеральным директором ОАО с 2010 до момента закрытия был Владислав Баумгертнер.

Из презентационного ролика ОАО «Сильвинит»:

В 2006 по данным Лондонской FT компания впервые вошла в сотню крупнейших компаний Восточной Европы. Главным достижением компании является тот факт, что ее продукция уверенно конкурирует с удобрениями ведущих зарубежных производителей.

Вот так. Возможность устранить конкурента ведущих производителей, а заодно перехватить контроль над всем рынком калия в России и сыграла в судьбе «Сильвинита» роковую роль. Написанную специально для нее известным автором грустных пьес о захвате чужого миллиардером Керимовым лично.

Согласно краткому содержанию: в первом акте трагедии Сильвинита друзья Керимова – Муцоев и Скуров – купили 24% и 20% акций компании соответственно. Антимонопольщики тогда не запретили сделку только потому, что каждая из покупок почему-то рассматривалась отдельно и при этом каждая составляла... чуть менее 25%. Вот только на самом деле это было не так. И знали об это и все и с самого начала конца.

Газета «Ведомости» (Россия) в статье «Четверо друзей Керимова», 16 августа 2010 г.:

Муцоев и Скуров – партнеры Керимова, говорит источник, близкий к новым владельцам «Сильвинита». Другой их знакомый добавляет: Муцоев и Керимов – друзья. А предприниматель, знакомый с одним из совладельцев «Сильвинита», уверяет, что Керимов был изначально осведомлен о переговорах Муцоева и Скурова.

Дальше, как говорится, больше. Во втором акте еще двое друзей Керимова, совладельцы «Уралкалия» Несис и Гальчев, пообещали антимонопольщикам не выступать одним фронтом при возможном слиянии с «Сильвинитом»... Как водится, соврали. Слияние состоялось через 4 месяца после заявления.

Интернет-издание «Газета.Ру» (Россия) в статье «Керимов сливает калий», 20 декабря 2010 г.:

Сулейман Керимов создает вторую по величине калийную корпорацию мира... Слухи о возможном слиянии усилились после того, как стало известно, что 44% акций «Сильвинита» приобрели структуры, связанные с Муцоевым и Скуровым. По неофициальной информации, [эти] инвесторы действовали в интересах Сулеймана Керимова. После объединения «Сильвинит» прекратит существование...

В антракте пьесы можно под кофе и коньячок подумать еще и о судьбах прочих акционеров «Сильвинита», который после покупки, конечно, сразу перестал быть и родоначальником и флагманом. Да и вообще, перестал быть.

Константин Юминов, аналитик независимой инвестиционной компании «Rye, Man & Gor Securities» (Россия) в интервью, январь 2011 г.:

Концерн «Акрон» подал в суд на компанию «Сильвинит». Истец – акционер «Сильвинита» с 8% бумаг – требует приостановить слияние компании с корпорацией «Уралкалий». И это реакция вполне естественная. [Дело в том, что] в ходе сделки «Акрон» потеряет место в совете директоров объединенной компании и лишится возможности влиять на операционные решения, в первую очередь, объемы поставок и уровень цен.

И если вот в этот момент третий звоночек узнавания зазвенел в головах, волноваться не стоит. Схема захвата контроля в компании, а после «кидалова» всех остальных акционеров, действительно, очень похожа на ту, которую Керимов-Баугертнер пытались повторить в 2013. Разве что в другом масштабе.

Анатолий Локоть, депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель руководителя фракции КПРФ:

Сегодняшняя практика взаимоотношений российских на внутреннем рынке – это, безусловно, захват друг у друга предприятий и рейдерство. То, что принято явление называть рейдерством, – ну, это практика сегодняшнего управления предприятием. Перекупают друг у друга, и порой даже в соответствии с российским законодательством там трудно определить, где, так сказать, добросовестная борьба на рынке в рамках того или иного предприятия, а где происходит рейдерский захват.

Нельзя не отметить, по российским законам, для передачи дела о поглощении «Сильвинита» в суд на каждом этапе не хватало... малости. Процента акций, нескольких голосов, толики совести. Что все же не мешает понять трагедию и «Сильвинита», и российского калийного бизнеса в неравной схватке с Керимовым. Бизнесменом, олигархом, рейдером, миллиардером.

Кирилл Бенедиктов, политолог (Россия):

Началась сложная многоходовая операция российских олигархов по созданию мировой монополии на торговлю калием. Для начала Керимов и его партнеры выкупили акции крупнейших отраслевых российских производителей «Сильвинита» и «Уралкалия». А затем нацелились на «Беларуськалий»... Однако попытки российских сырьевых магнатов получить контроль над белорусским калийным рынком не принесли особого результата.

Любая дорога начинается с первого шага, а трагедия с античных времен должна заканчиваться так называемым «греческим хором». В случае с Сильвинитом в этой роли выступил лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, когда-то написавший корпоративный гимн для этой компании. Правда, в свете последних и предпоследних событий, стоит отметить, тональность изменилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.