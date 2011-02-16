В Беларуси появится Фонд прямых иностранных инвестиций

Он создается совместно с Люксембургским банком «Хэвилланд». Переговоры прошли сегодня в Правительстве.

Фонд планирует вкладывать средства в капитал компаний разных отраслей экономики, которые отличаются высоким потенциалом роста, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Премьер-министр Михаил Мясникович подтвердил заинтересованность Беларуси в активном привлечении зарубежного капитала. Инвесторам создаются максимально комфортные условия для ведения бизнеса, и при этом защита обеспечивается законодательно.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Нас радует то, что активность возрастает, и в прошлом году валовой объем иностранных инвестиций превысил $9 млрд., в том числе свыше $6 млрд. — прямые иностранные инвестиции. У нас на законодательном уровне обеспечены гарантии и защита иностранных инвестиций, и мы бережно относимся к тому, чтобы эти гарантии и защита обеспечивались безусловно.

Джонатан Роуланд, исполнительный директор банка «Хэвилланд» (Люксембург):

Мы полагаем, что на белорусском рынке существует много возможностей для инвестирования средств нашего банка. Мы с оптимизмом смотрим на будущее Беларуси, в том числе и в инвестиционном секторе.