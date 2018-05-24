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В Беларуси планируют продать 46 тысяч новых машин до конца 2018 года

24 мая 2018 17:04
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Новости Беларуси. Белорусский рынок новых автомобилей может вырасти на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До конца года планируют продать 46 тысяч машин. 95 % – это легковые авто.

Динамика рынка за четыре месяца 2018 года показала прирост продаж новых автомобилей на 57 %, что весьма не типично для первого полугодия. Среди факторов, которые будут стимулировать продажи новых автомобилей, специалисты называют экономическую стабильность в стране, доступные ставки кредитования и лизинга.

# Автомобилестроение в Беларуси # Экономика

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