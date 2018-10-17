В Беларуси пересмотрят подходы к формированию заработной платы строителей

Новости Беларуси. Такие меры помогут удержать молодых специалистов на первом месте работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения ожидают и учащихся, которые выбрали себе такую специальность. В образовании продолжат внедрять новые подходы к обучению. Так, уже сегодня в стране работает 10 ресурсных центров, где собраны самые современные технологии в строительстве. Повысить свой уровень знаний здесь могут не только действующие, но и будущие строители.