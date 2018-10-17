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В Беларуси пересмотрят подходы к формированию заработной платы строителей

17 октября 2018 21:38
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Новости Беларуси. Такие меры помогут удержать молодых специалистов на первом месте работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения ожидают и учащихся, которые выбрали себе такую специальность. В образовании продолжат внедрять новые подходы к обучению. Так, уже сегодня в стране работает 10 ресурсных центров, где собраны самые современные технологии в строительстве. Повысить свой уровень знаний здесь могут не только действующие, но и будущие строители.

В Беларуси пересмотрят подходы к формированию заработной платы строителей-1

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Отраслевые министерства и субъекты хозяйствования в той или иной отрасли должны принимать активное участие в совершенствовании материально-технической базы. Ресурсные центры позволяют это делать более экономно. То есть не нужно сегодня в каждом, допустим, профтехе или средне-специальном учебном заведении, вузе создавать везде одинаковую базу.

В Беларуси пересмотрят подходы к формированию заработной платы строителей-4

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы должны комплексно посмотреть вопрос, чтобы выпускники наших учебных заведений оставались работать по специальности.

Выездная коллегия двух министерств прошла в Витебском техническом колледже. Министерство образование намерено провести подобные совместные коллегии по всем отраслям экономики

# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Игорь Карпенко # Владимир Кухарев # Сергей Савицкий # Фотофакт

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