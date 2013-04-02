В Беларуси обсуждают меры по преодолению последствий вступления России в ВТО

Новости Беларуси. Законотворческий сезон открыли белорусские парламентарии. Защитить свой рынок и расширить платформу экспорта в новых условиях - перспективы законодательного обеспечения дальнейшей интеграции 2 апреля и обсуждали на семинаре.

Также сенаторы сегодня проанализировали экономику Беларуси в рамках ЕЭП с учетом вступления России в ВТО. Совместно с экспертами депутаты верхней палаты парламента обсудили и перспективы вступления во Всемирную торговую организацию нашей страны.

Первое заседание второй сессии сенаторы сегодня начали с национального гимна. Вступительное слово председателя о самом актуальном. Уже в ближайшие месяцы, например, парламентариям предстоит укрепить достигнутые в ходе визита Президента в страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива договоренности — Беларусь примет делегацию высокого уровня из Индонезии и Сингапура. В плане межпарламентской работы также командировки в Казахстан и Россию.

Кстати, особенностям интеграционных процессов в рамках ЕЭП сегодня сенаторы уделили немало внимания. В ходе семинара члены Совета Республики и эксперты обсуждали меры по преодолению последствий вступления России в ВТО.

Виталий Костогоров, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания РБ:

Вступление во Всемирную торговую организацию - это вопрос времени. В Беларуси очень высококвалифицированные специалисты, легкообучаемые. И если сегодня в сравнении с западом использовать наш людской потенциал, именно кадровый, то люди из Беларуси не уедут, они будут высокооплачиваемы, работая на предприятиях, которые будут производить конкурентную продукцию.

Бизнесмены ратуют за модернизацию. Высокие технологии и снижение издержек - только так можно повысить уровень конкурентоспособности. Вступление в ВТО нашего главного партнера по интеграции придает ускорение адаптации белорусской экономики. Уже в текущем году ряды всемирной торговой организации может пополнить Казахстан. Беларусь же при удачном стечении обстоятельств рассчитывает на 2015 год.

Александр Гурьянов, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Процесс вступления в ВТО – это очень забюрократизированная процедура, потому что сам процесс переговорный, большое количество документов. Которые вы должны подготовить, внести изменения определенные в нормативно-правовую базу внутреннюю. Может быть, нам в этой связи было бы лучше, чтобы поэтапно Россия, Беларусь и Казахстан двигались в сторону полного утверждения нашего интеграционного объединения ВТО. В любом случае, мы в ближайшее время возобновляем работу рабочей группы в Женеве. Мы можем использовать другие формы отстаивания интересов наших производителей. Причем это те формы, которые позволяют нам говорить на одном языке с торговыми партнерами. Мы не можем действовать односторонне. Пустите нашу продукцию, а мы подумаем. Мы можем пользоваться такими методами, как защитные механизмы, антидемпинговые меры, согласованная политика.

Вступление в ВТО — процедура сложная. Уже в ближайшее время в Женеве возобновит деятельность наша рабочая группа. Пока же процесс дойдет до завершающей стадии, предстоит привести к общему знаменателю множество документов и нормативно-правовых актов. В том числе принять совместные меры в рамках ЕЭП.

Основным же вектором последующей работы станет поддержка программы социально-экономического развития Беларуси до 2015 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.