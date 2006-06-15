В Беларуси может быть создан банк с участием китайского капитала

Вопросы углубления двустороннего сотрудничества обсуждены в ходе визита в Минск делегации банковских и финансовых организаций КНР. Проведены переговоры в ряде банков Беларуси. Китайская делегация посетила Минский тракторный завод, заводы "Горизонт", "Интеграл", технический центр "БеСТ", концерны "Белнефтехим", "Белэнерго", "Беллегпром" и другие объекты. На встречах отмечалось, что прочную основу для всестороннего динамичного развития отношений между банковскими системами создает постоянное углубление торгово-экономических связей. Так, если в 2005 году взаимный товарооборот составлял около 715 млн. долларов, то к концу 2010 года его увеличение запланировано до 2 млрд. долларов в год. В связи с этим актуальным становится открытие представительств как белорусских банков в Китае, так и китайских - в Беларуси. Кроме этого, китайской стороне предложено создать в нашей стране банковское учреждение с участием капитала одного из крупнейших ее банков.