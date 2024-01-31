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В Беларуси могут ввести новую опцию отсрочки платежа по кредиту

31 января 2024 17:21
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В стране могут ввести новую опцию отсрочки платежа по кредиту. На деле это означает, что не надо платить основной долг и проценты в течение трех месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси могут ввести новую опцию отсрочки платежа по кредиту-1

Это разрешат тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию: например, потерял работу или признан нетрудоспособным в соответствии с законодательством. Решение окончательно не принято, но поправки в закон активно обсуждаются в бизнес-среде. Некоторые пункты вызывают споры между банкирами и законодателями. Например, проценты, которые «заморозят» на три месяца, никуда не денутся, их все равно надо будет заплатить, хоть и позже.

Больше новостей экономики за 31 января здесь.

# Кредиты Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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