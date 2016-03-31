В Беларуси ежегодно сотни людей открывают свое дело с помощью государственных безвозмездных субсидий

Новости Беларуси. К конкретным примерам успешного бизнеса. Ежегодно в Беларуси сотни людей открывают свое дело с помощью государственных безвозмездных субсидий. Получить стартовый капитал можно через центры занятости, там же научат и основам предпринимательской деятельности. Как говорится, было бы желание, а главное – идея.

Детский центр развития и образования в Могилеве за короткое время заработал себе имя. Руководитель Кристина Анисимова подошла к делу с душой. В свое время осталась без работы. И чтобы снять помещение и обустроить центр, собственных средств не хватало. Решила обратиться в центр занятости. 18 миллионов рублей государственной субсидии решили вопрос.

Кристина Анисимова, руководитель детского центра развития и образования:

Никаких сложностей не было. Был написан бизнес-план. После этого была выделена субсидия. Деньги были потрачены на оборудование, которое нужно было для открытия центра. Куплены столы, шкафы, а также методический материал.

Детский центр сейчас посещает около 50 малышей от восьми месяцев до семи лет.

Елена Карпина, мама воспитанника детского центра развития и образования:

Ходим мы с восьми месяцев. Очень удобно расположен, потому что живем в этом спальном районе, он недавно начал расстраиваться. Здесь школы развития как таковой не было.

Получить стартовый капитал можно через центры занятости. Там же научат и основам предпринимательской деятельности. То есть подскажут, как лучше распорядиться деньгами.

Марина Снытко, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома:

На открытие предпринимательской деятельности через службу занятости выдается субсидия в размере 11-кратной величины бюджета прожиточного минимума. Служба занятости конкретно объясняет, на что он может потратить, куда и какие документы необходимо будет предоставить для отчетности.

Чтобы получить подъемные для открытия бизнеса, нужно сделать всего несколько несложных шагов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для начала – зарегистрироваться в качестве безработного в органах по труду, занятости и социальной защите. Далее – предоставить бизнес-план. Если не знаете, как его написать, вам помогут на специальных курсах. Документы будут рассматриваться максимум три дня. После чего регистрируйте ИП и получайте субсидию.

Безвозмездные субсидии безработным для открытия своего дела стали выдавать восемь лет назад. За это время государственной помощью воспользовались несколько тысяч белорусов. Таким образом в стране появились новые швейные и автомастерские, парикмахерские, небольшие производства. А с ними и новые рабочие места.