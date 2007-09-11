В Беларуси будут застрахованы урожай, домашний скот и птица

С 1 января 2008 года в соответствии с Указом Президента все сельхозпредприятия и фермерские хозяйства обязаны будут заключить с Белгосстрахом договор. В списке - культуры, дающие основной валовый сбор зерна, наиболее ценные категории животных. Механизм господдержки страхования уже разработан. По мнению специалистов введение подобных мер своевременно. Принятие документа направлено на защиту экономических интересов, как производителей, так и государства в целом.