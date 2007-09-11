Предприятия учатся экономить энергоресурсы

Примером того, как научиться экономить энергоресурсы, может стать Лидский район Гродненской области. Он назван одним из лучших в республике по развитию энергосберегающих технологий. В частности Лидская ТЭЦ, где сэкономлено несколько тысяч тонн условного топлива. Это стало возможным благодаря замене устаревших турбогенераторов на современные, которые позволяют использовать всю энергию - как электрическую, так и тепловую. А уже через год на ТЭЦ планируется смонтировать последнюю разработку энергетиков - газотурбоустановки. В итоге выработка электроэнергии возрастёт до 43 мегаватт. Это полностью удовлетворит потребности Лидского района.