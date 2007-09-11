Экономическое сотрудничество Беларуси и Казахстана не стоит на месте

Увеличение товарооборота и новые договоренности - такова цель рабочего визита премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского в Казахстан. В программе поездки - участие в открытии Национальной выставки "Беларусь ЭКСПО-2007" и посещение Павлодара.

Отметим, что товарооборот между странами в прошлом году превысил 330 млн. долларов и увеличился по сравнению с 2005 годом более чем на половину. Экспорт белорусских товаров в Казахстан вырос почти на 43%. В основном это тракторы, комбайны, грузовые автомобили и сельхозмашины. А уже в первом полугодии 2007 года товарооборот достиг 305 млн. долларов.