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В Беларуси будут выдавать кредиты на ведение личных подсобных хозяйств

15 июня 2010 04:19
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Это регулирует новый указ Президента страны. Так, на одно хозяйство будет выделено не более 60 миллионов рублей на срок до 7 лет с уплатой 5% годовых.На эти деньги можно будет приобрести удобрения, семена, теплицы, сельскохозяйственных животных, оборудование отечественного производства для ведения сельхозработ. Кроме того, государство компенсирует банкам часть процентов по кредитам, выдаваемым организациям на закупку продукции растениеводства урожая 2010 года. Такая целевая финансовая поддержка государством создает условия для обеспечения продовольственной безопасности страны.
# Экономика

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