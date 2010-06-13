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До конца года «Беллегпром» рассчитывает вывести из числа убыточных около 10 предприятий

13 июня 2010 14:09
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Сегодня у работников отрасли - профессиональный праздник.

К этому дню легкпромовцы подошли с неплохим результатом — только в этом году на 17% сократилось количество убыточных предприятий, а на обновление оборудования направлено более 80 миллиардов рублей.

Активно расширяется и товаропроводящая сеть — свою продукцию концерн экспортирует в 54 страны. Однако, вопрос маркетинга в отрасли по-прежнему один из самых актуальных.

Владимир Астровский, первый заместитель председателя концерна «Беллегпром»:
Ряду предприятий, конечно, в концерне приходится организовывать эту работу, обеспечивать эту работу, помогать. И в этом году впервые было создано управление маркетинга товаропроводящей сети, поскольку мы видим, что в этом у нас сегодня проблема. Не произвести высоколиквидный товар, а его реализовать.

# Экономика # Беллегпром

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