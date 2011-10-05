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В Беларуси будет построен второй калийный комбинат, цена вопроса – 1,5 миллиарда долларов

05 октября 2011 17:21
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Крупный инвестиционный договор подписали сегодня в Правительстве. Проект предполагает разработку части Старобинского месторождения для добычи более миллиона тонн удобрений в год.

Новый горно-обогатительный комплекс, как аналог «Беларуськалия», обеспечит примерно полторы тысячи рабочих мест в пристоличном регионе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В целом, в освоение недр Беларуси в ближайшие годы можно привлечь до 7 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Эксперты отмечают высокий интерес крупного зарубежного бизнеса к этой сфере.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Это масштабный проект освоения недр на основе частно-государственного партнерства. Так работает весь. Есть все основания считать, что новый калийный комбинат выйдет на проектную мощность в 2021 году.

Михаил Гуцериев, бизнесмен (владелец британской компании-инвестора):
Инвестиции — не менее полутора миллиардов. Плюс одновременно 250 миллионов инвестиций в экономику страны, как неотъемлемая часть проекта. 70% рабочих, которые будут строить и управлять — это будут белорусы. И директор будет белорус, и руководство компании.

# Экономика # Мясникович # Белоруссия

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