В апреле на базе Парка высоких технологий откроется белорусско-индийский образовательный центр

160 миллионов долларов только на экспорт. С такими цифрами можно штурмовать любые рыночные высоты.

Парк высоких технологий сегодня — один из наиболее прибыльных проектов. За пять лет своей деятельности белорусские программисты смогли увеличить рентабельность в несколько раз.

Валерий Цепкало, директор администрации Парка высоких технологий:

Для нас сейчас не является проблемой привлечение иностранных компаний, поиск клиентов. Специалисты сегодня хорошо вписываются в компании, которые тут же начинают давать им работу, потому что она уже имеет потенциал с точки зрения иностранного заказчика.

О необходимости всестороннего развития сферы высоких технологий говорил и глава государства. На IV Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко отметил, что у национального компьютерного продукта огромные перспективы.

Александр Лукашенко:

Есть проекты, которые, может быть, не столько дают отдачу сегодня, но направлены на будущее. Их цель — развить и укоренить в нашей стране знания и технологии, которые бы вывели Беларусь в разряд самых передовых хай-тековских стран мира.

Идея окончательной застройки Парка в самое ближайшее время будет воплощена в жизнь. Проект по созданию еще четырех производственных комплексов и жилья для молодых специалистов практически готов. К 2013 году белорусская «силиконовая долина» приобретет законченный вид. Впрочем, некоторых уже сейчас привлекают не только перспективы, но и реальные возможности.

Виктор Коршун, инженер-программист компании-резидента Парка высоких технологий:

Еще на пятом курсе была возможность участвовать в этом проекте, и теперь я здесь работаю, развиваюсь.

Похожую историю профессионального роста может рассказать каждый из них. Когда и зарплата хорошая, и есть возможность международной практики, осуществлять новые проекты значительно проще.

Александр Ефимчик, менеджер проектов компании-резидента Парка высоких технологий:

Наш проект работает уже больше двух лет, команда выросла до 40 человек. Люди работают как в Минске, так и США, чтобы плотнее сотрудничать с заказчиком.

И все же вопрос подготовки новых специалистов для Парка сегодня — наиболее острый, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Частично решить его позволит новый белорусско-индийский образовательный центр, который откроется в апреле. Индия сегодня — лидер в области IT-технологий.

Анил Кумар, второй секретарь посольства Индии в Республике Беларусь:

Мы высоко оцениваем те результаты, которые сегодня достиг Парк высоких технологий. Одна из перспектив дальнейшего сотрудничества — создание большого количества высококвалифицированных белорусских специалистов

Парк высоких технологий сегодня — это около 10 тысяч сотрудников. Впрочем, дело здесь даже не в количестве. Хотя и оно, безусловно, значимо. Куда более весомо то, что возраст большинства специалистов не превышает 30 лет. Отсутствие утечки молодых кадров — одна из тех целей, которую парку уже удалось достичь.