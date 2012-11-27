Доход «Беларуськалия» за год составил больше 3 млрд долларов

Новости Беларуси. Александр Лукашенко дал интервью одному из крупнейших международных информагентств – «Рейтер». Известный белорусским журналистам тезис о том, что государство не будет решать свои экономические вопросы за счет бездумной приватизации, Александр Лукашенко подкрепил свежей информацией. Так, уже пять компаний ведут переговоры по приватизации «Беларуськалия». Но Беларусь не торопится принимать решение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Они платят приличные, кроме налогов, дивиденды в казну. В прошлом году их доход был за 3 миллиарда долларов. Ну зачем торопиться продавать? Но, тем не менее, если есть у кого-то интерес, мы не исключаем. Садимся за стол – договариваемся. С китайцами, индусами и, по-моему, два европейца, и кто-то из арабов, 6 компаний ведут сейчас переговоры.

Корреспондент информационного агентства «Рейтерс»:

А Вы не можете назвать компании?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ну, конечно, нет!

Один из вопросов касался продажи контрольного пакета компании МТС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Контрольный пакет акций этой компании стоит более 1 миллиарда долларов. Рентабельно 50 или сколько там, я не знаю, процентов услуг этой компании. Куда торопиться? Мы просто работаем, мы не ждем. То есть у нас нет проблем с этой компанией. У нас нестабильности не больше, чем в Европе.