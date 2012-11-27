В Беларуси арабские компании готовы создать инвестиционный фонд, а испанцы построить сахарный завод

Новости Беларуси. В Минске подводят итоги Белорусского инвестиционного форума, который проходил в столице с 15 по 16 ноября. Арабские компании намерены создать в Беларуси инвестиционный фонд на сто миллионов долларов, а испанцы построить сахарный завод. Кроме арабских бизнесменов в создании инвестиционного фонда заинтересованы и китайцы — они готовы рассмотреть фонд в размере миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего же на форуме подписано больше десятка соглашений в сфере фармацевтики, энергетики, пищевой и деревообрабатывающей промышленности.

Дмитрий Клевжиц, директор Национального агентства инвестиций и приватизации:

Есть четкое понимание, что если те проекты, которые были подписаны в рамках форума, будут реализованы, то мы порядка 200 миллионов долларов получим. Проходил также Минский инвестиционный форум и есть уже четкое понимание, что два проекта в области строительства в Минске будут реализованы в ближайшие 2-3 года.

Сразу несколько проектов может быть реализовано с Индией. Важным моментом сотрудничества является создание совместного производства на территории Индии по сбору техники. В частности, самосвалов БелАЗ. Речь также идет о строительстве уже в Беларуси фармацевтического производства.

Как известно, Индия является одним из главных поставщиков лекарственных субстанций на мировой рынок. Для Беларуси создание такого предприятия — это импортозамещение, а для партнеров — новые торговые возможности, которые открывают единое экономическое пространство.

Манодж Кумар Бхарти, чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия в республике Беларусь:

Поскольку Беларусь входит в Таможенный союз вместе с Россией и Казахстаном, сфера сотрудничества расширяется: это уже рынок 170 миллионов человек. Поэтому сейчас активно прорабатывается вопрос о создании совместного фармацевтического индийско-белорусского предприятия.