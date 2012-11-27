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Александр Лукашенко: Выплата внешнего долга в 2013 году – не проблема для Беларуси

27 ноября 2012 13:29
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Новости Беларуси. Вопросы развития белорусской экономики звучали накануне в интервью, которое дал Александр Лукашенко информ-агентству «Рейтер». 27 ноября на  его лентах  опубликованы подробности встречи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Журналистов, в частности, интересовали борьба с последствиями кризиса, модернизация,  а также приватизация предприятий. Как заявил президент, выплата внешнего долга в будущем году – не проблема для Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Имея ВВП под $60 млрд и бюджет со всех источников под $20 млрд, я думаю, вы понимаете, что $2,5 млрд – это небольшая проблема. Где найти? Только заработать.
У нас есть договоренность, если не хватит 1 млрд или чуть меньше. Мы можем перекредитоваться. Мы договорились с нашими кредиторами, что мы можем отсрочить погашение кредитов.
Мы не рассчитываем на то, чтобы найти деньги от продажи государственной собственности.

# Экономика # Александр Лукашенко # Ситуация на валютном рынке Беларуси

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