Александр Лукашенко: Выплата внешнего долга в 2013 году – не проблема для Беларуси

Новости Беларуси. Вопросы развития белорусской экономики звучали накануне в интервью, которое дал Александр Лукашенко информ-агентству «Рейтер». 27 ноября на его лентах опубликованы подробности встречи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Журналистов, в частности, интересовали борьба с последствиями кризиса, модернизация, а также приватизация предприятий. Как заявил президент, выплата внешнего долга в будущем году – не проблема для Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Имея ВВП под $60 млрд и бюджет со всех источников под $20 млрд, я думаю, вы понимаете, что $2,5 млрд – это небольшая проблема. Где найти? Только заработать.

У нас есть договоренность, если не хватит 1 млрд или чуть меньше. Мы можем перекредитоваться. Мы договорились с нашими кредиторами, что мы можем отсрочить погашение кредитов.

Мы не рассчитываем на то, чтобы найти деньги от продажи государственной собственности.