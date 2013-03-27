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В 2013 году проведут модернизацию предприятий Минской области

27 марта 2013 15:06
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Новости Беларуси. В Минской области более 45 триллионов рублей направят на модернизацию предприятий.

К реализации уже готовы около 150 инвестпроектов. Среди них наиболее важные - создание дополнительных мощностей на БелАЗ и «Беларуськалий», а также на Любанском комбинате стройматериалов.

Модернизация коснется также и сельскохозяйственного производства региона. В этом году обновят более 200 аграрных предприятий области. Уже в 2013 году на Минщине должны появиться полторы сотни новых производств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Экономика # Предприятия Беларуси

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