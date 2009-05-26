Увеличение в Беларуси ставки НДС не отразится на стоимости потребительских товаров — говорят эксперты

Это утверждает первый вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей (МССПиР) и председатель Республиканской конфедерации предпринимательства (РКП) Виктор Маргелов.

«Что касается потребительского рынка, то если повышение ставки НДС произойдет одновременно с отменой налога с продаж, то для некоторых товаров цена может практически не измениться, так как 4-процентное увеличение НДС в этом случае компенсируется 5-процентным снижением налога с продаж», — сказал он.

В то же время продукция, не поступающая на потребительский рынок, повысится в цене как минимум на 4%, пояснил вице-председатель союза. Причем планируемая правительством мера не лучшим образом скажется на предприятиях, широко использующих в производстве промышленные товары, в частности на тех, кому приходится в большом объеме закупать стройматериалы.

Больше всего, по мнению эксперта, повысятся цены на товары, которые собираются в нескольких местах. Значительное увеличение их стоимости может произойти за счет эффекта мультипликации.

Касаясь вопроса снижения ставок налога на прибыль, Виктор Маргелов отметил, что в настоящее время он не играет существенной роли, поскольку если сравнивать первые три месяца этого года, скажем, с третьим кварталом прошлого года, то прибыль на предприятиях уменьшилась в десятки раз, пишет БЕЛТА.