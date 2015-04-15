Улучшить показатели любой ценой: в Витебске закопали 15 тонн просроченного детского питания

Новости Беларуси. Нестандартное решение стандартной проблемы. В Витебске закопали в землю 15 тонн просроченного детского питания. На такие кардинальные шаги пошёл уже бывший директор местного плодоовощного комбината, чтобы улучшить статистику по сокращению складских запасов. Ущерб предприятию – порядка 200 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фруктовое пюре – любимое лакомство двухлетней Анюты. Мама постоянно покупает его для любимой дочурки. Говорит, никогда не встречала просроченного детского питания. Хотя на дату изготовления смотрит всегда.

Елена Несан:

Мы регулярно покупаем питание. Фруктовое, в основном, она любит. Конечно, в первую очередь, я смотрю сроки годности.

Срок годности продукта, особенно для детей, – вещь серьезная. В магазинах стараются следить за свежестью подобного товара. А вот сами производители к столь важному нюансу относятся ответственно не всегда. Так, бывший руководитель витебского плодоовощного комбината не нашёл иного способа избавиться от «просрочки», как попросту закопать её.

Анастасия Бут, СТВ:

Вот тот самый завод, где и производят детское питание. Здесь же на складе и залежалось около 100 тысяч баночек. Накануне проверки бывший директор приказал избавиться от просроченной продукции. Ее захоронили где-то за этим забором, прямо на территории завода.

Приказ руководителя выполнили, а вот осадок остался, как и видео, снятое на камеру мобильного телефона одним из участников.

Нестандартным подходом к разгрузке складов заинтересовались следователи и возбудили уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий. Экс-директору грозит до 10 лет лишения свободы.

Инна Горбачева, официальный представитель Управления Следственного комитета по Витебской области:

Отдельное внимание в ходе следствия уделяется установлению причин и условий, которые способствовали совершению преступлений. Уже сейчас вскрываются факты бесхозяйственности и безразличного отношения к имуществу предприятия. Кроме того, следствием устанавливается ущерб, причиненный окружающей среде в результате захоронения отходов в несанкционированном месте.

А ведь даже просроченный продукт мог бы не навредить и даже принести пользу. Овощные и фруктовые пюрешки пришлись по вкусу обитателям витебского зоопарка. Здесь не отказались бы от такой помощи.

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:

40 тысяч банок детского питания в качестве спонсорской помощи. Они были, то есть подходил конец срока годности. Вот мы два года кормились с удовольствием. И обезьяны ели, и дикобразы ели с удовольствием.

И хотя предприятие все равно бы потеряло 200 миллионов рублей, но обрело бы поклонников своего продукта среди обитателей зоопарка. И тогда бы эта сумма стала благотворительным взносом, а не ущербом.