Ученые из России, Польши и Украины обсуждают новые технологии в различных областях экономики и производства

Международный форум <Инновационные технологии и системы> стартовал в Минске. Научные светила из России, Украины, Польши собрались в Беларуси, чтобы обсудить пути внедрения инноваций в экономике, социальной сфере и других областях. Белорусская сторона представила на форуме проект госпрограммы инновационного развития страны на ближайшие 5 лет. Нам есть что показать, говорят авторы. Но есть чему поучится и у соседей. Форум расчитан на три дня. 28 сентября главным вопросом станет развитие инновациннных технологий в регионах, а в последний день участники обсудят вопрос о внедрении инновационных систем в борьбе с терроризмом.