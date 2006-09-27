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Ученые из России, Польши и Украины обсуждают новые технологии в различных областях экономики и производства

27 сентября 2006 16:08
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Международный форум <Инновационные технологии и системы> стартовал в Минске. Научные светила из России, Украины, Польши собрались в Беларуси, чтобы обсудить пути внедрения инноваций в экономике, социальной сфере и других областях. Белорусская сторона представила на форуме проект госпрограммы инновационного развития страны на ближайшие 5 лет. Нам есть что показать, говорят авторы. Но есть чему поучится и у соседей. Форум расчитан на три дня. 28 сентября главным вопросом станет развитие инновациннных технологий в регионах, а в последний день участники обсудят вопрос о внедрении инновационных систем в борьбе с терроризмом.
# Экономика

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