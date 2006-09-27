Строительство пешеходного моста над улицей Немига временно приостановлено

Спустя месяц после начала работ. Это связано с тем, что первоначальный проект решили доработать и соорудить над мостом крытую галерею. На сроки строительства короткая пауза значительно не повлияет. Завершить его возведение планируют уже через 3,5 месяца. Мост, шириной около 8 метров соединит строящийся паркинг и торговый центр на улице Немига. К нему мост примкнёт с улицы на 2-ом уровне. Отсюда пешеходы смогут попасть в здание, или спустится вниз. Для водителей строительство тоже значительных неудобств не создаст.