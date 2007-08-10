60 тысяч российских разрешений на перевозки грузов в третьи страны и обратно. Эти документы белорусские автоперевозчики планируют получить у российской стороны до конца нынешнего года.

Несмотря на возникшие весной проблемы с выдачей подобных бумаг, сейчас ситуация изменилась: все решается в рамках взаимовыгодного сотрудничества. Транзит через территорию Беларуси постоянно увеличивается. Таможню все чаще пересекают как собственные грузы, так и грузы российских, польских, литовских автоперевозчиков. Не исключено, что вскоре белорусы смогут превалировать на российском рынке в этом виде услуг. Главное, теперь не только привлекать транзитные грузы, но и упростить оформление документов.

"В первую очередь это касается создания терминально-логистических систем, чтобы грузоотправители размещали свои грузы на наших складах, а мы их доставляли на территорию Союзного государства, и далее транзитом в другие страны", - заявил генеральный директор Ассоциации международных автомобильных перевозчиков "БАМАП" Александр Солощев.

Сегодня же состоялось первое заседание "Общественного совета", который создан при Государственном таможенном комитете Беларуси. Он призван содействовать защите экономических интересов страны и созданию оптимальных условий для предпринимательской и внешнеторговой деятельности, а также привлечению иностранных инвестиций.