Инвестиции в строительный комплекс Беларуси растут

По информации Министерства архитектуры и строительства за полугодие в Республике Беларусь освоено более 10 триллионов рублей инвестиций.

Это позволило увеличить объемы строительства на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Увеличиваются и темпы производства, наращиваются производственные мощности. По сравнению с январем-июнем 2006 года ввод в эксплуатацию жилья увеличился на 295 тысяч квадратных метров.

Министр архитектуры и строительства Республики Беларусь Александр Селезнев: "Введены в эксплуатацию все запланированные на полугодие 2007 года объекты, кроме того, 6 объектов - досрочно. Сегодня вступил в эксплуатацию тот же летний амфитеатр в Витебске, недавно заработал трубопрокатный стан в Жлобине, открылся Ледовый дворец в Пружанах."

