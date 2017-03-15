Новости экономики за 15.03.2017
Новости Беларуси. Улучшение делового климата и повышение конкурентоспособности частных предприятий.
Проект экспертной оценки по поддержке малого и среднего бизнеса представили 15 марта в Минске.
Реформы, цель которых – облегчить жизнь предпринимателям, включены в дорожную карту. Рекомендации, разработанные Организацией экономического сотрудничества и развития, разбиты на 9 блоков. Речь идет о том, что частный сектор нуждается в доступной и качественной помощи юристов и бухгалтеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
Организация экономического сотрудничества и развития существует более полувека, в нее входит более 30 стран. Деятельность клуба направлена на развитие рыночной экономики и увеличение бизнес-активности. На выполнение программы три года. Вместе с тем, эффективность будут мониторить. Некоторые пункты, если потребуется, могут быть скорректированы.
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
На что тратят свое свободное время белорусы? Ответить на этот вопрос помогли почти 2000 респондентов независимого исследования.
Почти 3/4 страны отдали первое место общению с семьей, и этот ответ практически не зависел от возраста.
Только в группе от 16 до 24 лет родственные связи теряли свои позиции, но начиная с 25-летнего возраста доминирование этого ответа бесспорно. На втором месте – встречи с друзьями. Треть белорусов работает на дачном участке.
И меньше 1/5 опрошенных уделяют время хобби и увлечениям.
НОВОЕ В ГОСЗАКУПКАХ
Список государственных закупок из одного источника может сузиться почти на два десятка: итого 62 позиции. Кроме того, в законопроекте содержится запрет на участие в торгах аффилированных компаний. В конечном счете, такие сделки могут быть признаны несостоявшимися,
а недобросовестных участников отстранят от участия в торгах на два года.
Закон о государственных закупках сейчас готовится ко второму чтению, и все эти меры направлены на борьбу с коррупцией.
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Рентабельность строительных материалов не может превышать 15% порог. Это правило распространяется также на строительные изделия и конструкции. Таким образом, будет регулироваться себестоимость строительства. Речь идет о том, чтобы приблизить цену квадратного метра к средней зарплате в каждом регионе.
15 марта ставка рефинансирования снизилась до 15% годовых.
Таким образом, подешевели кредиты и ресурсы для коммерческих банков. А также белорусский рубль укрепился к корзине: подешевели евро и российский рубль.
Курс европейца на 15 марта 2 рубля и 3 копейки, американца – 1 рубль и 91 копейка,
100 российских рублей меняют на 3 белорусских и 24 копейки.