Новости экономики за 15.03.2017

Новости Беларуси. Улучшение делового климата и повышение конкурентоспособности частных предприятий. Проект экспертной оценки по поддержке малого и среднего бизнеса представили 15 марта в Минске. Реформы, цель которых – облегчить жизнь предпринимателям, включены в дорожную карту. Рекомендации, разработанные Организацией экономического сотрудничества и развития, разбиты на 9 блоков. Речь идет о том, что частный сектор нуждается в доступной и качественной помощи юристов и бухгалтеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Организация экономического сотрудничества и развития существует более полувека, в нее входит более 30 стран. Деятельность клуба направлена на развитие рыночной экономики и увеличение бизнес-активности. На выполнение программы три года. Вместе с тем, эффективность будут мониторить. Некоторые пункты, если потребуется, могут быть скорректированы.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

На что тратят свое свободное время белорусы? Ответить на этот вопрос помогли почти 2000 респондентов независимого исследования.

Почти 3/4 страны отдали первое место общению с семьей, и этот ответ практически не зависел от возраста. Только в группе от 16 до 24 лет родственные связи теряли свои позиции, но начиная с 25-летнего возраста доминирование этого ответа бесспорно. На втором месте – встречи с друзьями. Треть белорусов работает на дачном участке. И меньше 1/5 опрошенных уделяют время хобби и увлечениям. НОВОЕ В ГОСЗАКУПКАХ

Список государственных закупок из одного источника может сузиться почти на два десятка: итого 62 позиции. Кроме того, в законопроекте содержится запрет на участие в торгах аффилированных компаний. В конечном счете, такие сделки могут быть признаны несостоявшимися, а недобросовестных участников отстранят от участия в торгах на два года. Закон о государственных закупках сейчас готовится ко второму чтению, и все эти меры направлены на борьбу с коррупцией.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Рентабельность строительных материалов не может превышать 15% порог. Это правило распространяется также на строительные изделия и конструкции. Таким образом, будет регулироваться себестоимость строительства. Речь идет о том, чтобы приблизить цену квадратного метра к средней зарплате в каждом регионе.