Торговая инспекция переходит в режим мониторинга: как это облегчит жизнь бизнеса

Новости Беларуси. Торговая инспекция прекращает проверки. Вместо этого структура переходит в режим мониторинга. Еще один шаг навстречу либерализации бизнеса сделали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Решение об отмене проверок вызвано и тем, что работа торговой инспекции будет изменена. Это связано в первую очередь с тем, что с сентября прошлого года у министерства появились новые функции, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Если раньше торговая инспекция проверяла только розничные торговые объекты, тем самым дублировала некоторые функции, связанные с проверкой вопросов санитарных норм и правил, технических регламентов. Сегодня основной задачей торговой инспекции станет контроль за соблюдением ценового законодательства во всех сферах экономики.

Мораторий на проверки будет объявлен с 27 февраля. Продлится он до момента принятия Указа Президента «По вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности».