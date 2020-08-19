Топливные пеллеты из Борисова и Копыля будут продавать в Европу

Новости Беларуси. Экотопливо – экспортный товар. Пеллеты из Борисова и Копыля будут поставляться на европейский рынок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только в августе на экспорт планируют продать 10 тысяч тонн топливных гранул. В список потребителей входят Дания, Польша и Италия.

Кстати, только на Копыльском пеллетном производстве 90 % продукции ежемесячно идет на экспорт. На предприятии рабочие работают в три смены, каждая выпускает по 50 тонн.

Сергей Евсюченя, главный инженер Копыльского опытного лесничества:

Производительность оборудования нашего – порядка 1 500 тонн. Работают на линии четыре человека в каждую смену, плюс старший мастер и бухгалтер имеется на производстве. Перерабатываем низкосортную древесину, в основном дрова и отходы лесопиления – опилки, щепа. Ежемесячно выручка от данного производства составляет порядка 50 тысяч евро.