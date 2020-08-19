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Топливные пеллеты из Борисова и Копыля будут продавать в Европу

19 августа 2020 14:35
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Новости Беларуси. Экотопливо – экспортный товар. Пеллеты из Борисова и Копыля будут поставляться на европейский рынок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.   

Топливные пеллеты из Борисова и Копыля будут продавать в Европу-1

Только в августе на экспорт планируют продать 10 тысяч тонн топливных гранул. В список потребителей входят Дания, Польша и Италия.

Топливные пеллеты из Борисова и Копыля будут продавать в Европу-4

Кстати, только на Копыльском пеллетном производстве 90 % продукции ежемесячно идет на экспорт. На предприятии рабочие работают в три смены, каждая выпускает по 50 тонн.

Топливные пеллеты из Борисова и Копыля будут продавать в Европу-7

Сергей Евсюченя, главный инженер Копыльского опытного лесничества:    
Производительность оборудования нашего – порядка 1 500 тонн. Работают на линии четыре человека в каждую смену, плюс старший мастер и бухгалтер имеется на производстве. Перерабатываем низкосортную древесину, в основном дрова и отходы лесопиления – опилки, щепа. Ежемесячно выручка от данного производства составляет порядка 50 тысяч евро.    

Топливные пеллеты из Борисова и Копыля будут продавать в Европу-10

Производство пеллет в Копыле открылось в феврале. Уже произведено 7,5 тысяч тонн продукции.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Сергей Евсюченя # Фотофакт

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