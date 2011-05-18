Тигран Саркисян: Между нашими странами есть серьезный потенциал для экономического сотрудничества, который не задействован

Армения заинтересована в поставках белорусской сельхозтехники. Об этом говорили в правительстве. Премьеры отметили, что стороны имеют хорошие перспективы для наращивания объемов взаимной торговли. В первую очередь это касается сфер промышленности, сельского хозяйства и фармацевтики.

Михаил Мясникович поприветствовал Тиграна Саркисяна как хорошего знакомого. На встрече в формате «один на один» беседа началась с формального, о погоде, выйдя к делегациям на встречу расширенного формата, главы правительств продолжили диалог.

По словам Михаила Мясниковича, Беларусь и Армения имеют большой потенциал в развитии сотрудничества в промышленности, по проектам Тракторного завода, а также по производству дорожных машин. Армения, в свою очередь, заинтересована в поставках белорусской техники. Ведь за последние годы, как подчеркнул Тигран Саркисян, модернизация сельхозтехники у них не осуществлялась, поэтому им важно определить четкую стратегию поставки комбайнов. Они также выбирают себе партнера по закупке городских автобусов. Эти вопросы стали решать без отлагательств.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

На основании достигнутых сегодня договоренностей на базе МАЗа состоится заседание рабочей группы, которая рассмотрит конкретные проекты Беларуси и Армении в области тракторостроения и сельскохозяйственных машин.

Высокую заинтересованность высказал премьер Армении и в развитии науки, фармацевтики и в области обработки алмазов.

Тигран Саркисян, премьер-министр Республики Армения:

Между нашими странами есть серьёзный потенциал для экономического сотрудничества, который не задействован. Это даёт возможность и частным предпринимателям быть вовлечёнными в эти процессы.

Основные направления сотрудничества Беларуси с Арменией закрепили сегодня в Правительстве документально. Стороны подписали несколько протоколов экономического взаимодействия и межправительственное соглашение. Также ведомства двух стран подписали программы сотрудничества в области туризма, физкультуры и спорта и соглашение в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По традиции высокий гость почтил память и возложил венок у подножья Обелиска Победы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сегодня премьер-министр Армении Тигран Саркисян посетил и Парк высоких технологий. Ведь инновационная составляющая у обеих стран — в разряде перспективных.

Оживает взаимодействие Беларуси с Арменией в гуманитарной сфере. Межвузовское сотрудничество, программа по туризму и культурные связи. Буквально завтра в Ереване открывают Дни культуры Беларуси и Дни белорусского кино. Кроме концертов и презентаций планируют подписать двухстороннюю программу сотрудничества в сфере культуры на ближайшие три года.