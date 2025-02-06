Сенат Франции одобрил провальный бюджет на 2025 год

В Париже одобрен бюджет страны на текущий год. Закон уже вызвал бурю недовольства в обществе, ведь документ включает в себя серьезное сокращение государственных расходов по многим позициям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом рост военных трат не пересмотрен, оборонное ведомство получит на 3,3 миллиарда евро больше, чем в минувшем году. Кроме того, в бюджете заложено повышение налогов для наиболее состоятельных граждан и крупных компаний. При этом сократятся расходы на местное самоуправление, медицину для мигрантов, образование и культуру.

Тем не менее госдолг Франции, превышающий 3 триллиона евро, остается главной нерешенной проблемой. И его обслуживание обходится стране почти в 60 млрд евро ежегодно.

Новоиспеченный премьер Франсуа Байру не побрезговал повторить ошибку предыдущего главы правительства. Принятие бюджета вновь произошло без участия депутатов парламента, что сильно обозлило левоцентристские партии.

На прошедших протестах оппозиция заявила о готовящемся вотуме недоверия премьер-министру. Судя по всему, и этому правительству не суждено сделать граждан Франции счастливыми.