Таможенные декларации в Беларуси - он-лайн

Около 80% экспортных товаров сейчас оформляется через интернет.

Пока безграничные возможности hi-tech экспорта для компании Сергея есть лишь в проекте. И ежемесячно товар на 300 тысяч долларов оформляют по старинке, на бумаге. Освоить новые технологии документооборота производители косметики планируют уже к следующей неделе. Тем более, что о плюсах такой работы наслышаны давно.

Сергей Шипор, специалист по внешнеэкономической деятельности компании по производству косметики:

Водителям даже легче — не надо отстаивать очереди, ждать разрешения на таможне. По электронной почте они проходят декларирование очень быстро.

В ногу со временем предприятия идут массово. К концу года все экспортеры перейдут на интернет-оформление таможенных документов.

Валерий Юкевич, декан факультета таможенной логистики БНТУ:

В те годы, когда я сам работал, мы работали с бумажными технологиями. Мы брали папку документов под мышку и бежали на пункт таможенного оформления. Или субъект хозяйствования бежал к нам.

Еще в начале года на оформление таможенной декларации у предпринимателя могло уйти до восьми часов. Теперь утвердить, пожалуй, главный для экспортера документ – дело нескольких минут.

Здесь исключен даже физический контакт сотрудника таможни с товаром. А значит – нет субъективной оценки груза. Пока такой подход для предпринимателя в новинку. И узнать все нюансы можно было сегодня на виртуальном семинаре. Причем, не выходя из офиса. Участники получили ответы на вопросы и даже в режиме реального времени оформили экспортные партии.

Сергей Борисюк, заместитель председателя государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

На своем рабочем месте любой может в интерактивном режиме пообщаться с компетентными сотрудникам таможенных органов и выяснить все вопросы, которые его интересуют.

Таким образом, будущее – за таможенным онлайн-режимом. И освоить его сегодня особенно важно. Ведь тогда мы получим статус пионеров в сфере высоких технологий на уровне Таможенного союза. А в перспективе – безграничные возможности товарооборота.