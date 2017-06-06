Сумма сделок на белорусской универсальной товарной бирже увеличилась за последние полгода на 40%

Новости Беларуси. Это по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На треть возросли объемы контрактов по металлопродукции, также же прирост был по продажам лесоматериалов.

Самый большой скачок продемонстрировала сельскохозяйственная секция (не только за счет продуктов, но и за счет сервисных товаров, удобрений и кормовых добавок).

На бирже официально зарегистрированы почти 18 тысяч компаний.