Строительство белорусской АЭС идет с опережением на 2 месяца: репортаж «Картины мира» из Островца

Совместные интересы у Беларуси и России обширные: от космоса до атома. Строительство Белорусской АЭС – один из главных совместных проектов. Президент Лукашенко заметил, что даже с некоторым опережением, на два месяца, идет строительство. При том, что жесточайший контроль за качеством. И, как рассказывали мне представители местной власти, не все строительные фирмы, слетевшись сперва, как воронье на большую добычу, захотели отклевать свой кусок. Контроль жесточайший! А строители этого не любят. Каждый кубик, буквально каждый кубик бетона пропускают через лабораторию. И даже Владимир Путин назвал Белорусскую АЭС «образцовой стройкой». Полгода назад мы показывали репортаж со «стройки века». За это время, как оказалось, многое изменилось. И об этом нам расскажет наш специальный корреспондент Татьяна Ревизоре.

Такой мы показали вам белорусскую АЭС в конце сентября 2014 года, но время, да и дело не стоят на месте.

И вновь мы вернулись на белорусскую стройку века. Сейчас мы находимся в первом энергоблоке, а точнее в самом его сердце – в здании реактора. И, как мы видим, за полгода после нашего последнего визита здесь действительно изменилось очень многое: начиная от самого здания (оно выросло буквально в два раза), и, более того, здесь уже появилась ловушка расплава.

Эта уникальная разработка российских атомщиков исключает выход радиоактивных частиц наружу при любой, даже самой невероятной ситуации. Безопасность здесь – понятие ключевое.

Здание реактора укрывается двойной защитной оболочкой. Ширина внешней – 80 сантиметров, внутренней – 1 м 80 см.

Андрей Баркун, заместитель генерального директора по капитальному строительству РУП «Белорусская атомная электростанция»:

По внутренней защитной оболочке находимся на отметке 22. Где-то уже процентов 30 от того, что запланировано на 2015 год.

Проект по строительству Белорусской АЭС называют одним из лучших примеров промышленного и научного сотрудничества Беларуси и России.

Анатолий Бондарь, главный инженер РУП «Белорусская атомная электростанция»:

Те рычаги, которые действуют в энергетике и строительстве, опыт большой, еще с советских времен, в полной мере здесь реализовываются. Мы действительно идем в графике. Строители ведут, можно сказать, наступление широким фронтом.

Сейчас на стройке Белорусской АЭС трудится более трех тысяч человек. В 2015 году эта цифра вырастет вдвое.

Участие в таком масштабном проекте для российского инженера Андрея Ганаева – опыт не первый, но особый.

Андрей Ганаев, ведущий инженер отдела контроля качества (Россия):

Вдвойне приятно работать, зная, что результаты труда достанутся нашим братским народам, по сути, одному народу.

Все конструкции, которые требуются для строительства, делают прямо на месте, в цехах производственной базы. Это экономит время на доставку и деньги.

Практически все материалы, которые используются на площадках, отечественного производства. Но перед тем, как поступить в цеха или на стройку, они проходят строгий контроль. И даже настоящие краш-тесты.

Арматура, бетон, песок, щебень. Испытания в строительной лаборатории проходят в режиме нон-стоп.

Виталий Ильин, руководитель строительной лаборатории (Россия):

Все материалы с запасом прочности. Что касаемо арматуры, приготовления бетона, смесей. Запас где-то процентов на 150.

Как когда-то советских студентов объединял БАМ, их, зрелых специалистов, объединила наша АЭС. Виталий Викторович приехал из России, Светлана Васильевна – из Украины, а Нина Ивановна белоруска.

Светлана Соловьева, руководитель группы испытаний строительных материалов строительной лаборатории (Украина):

Беларусь – это сказка: и природа, и погода, и вообще все. И люди отменные.

Интернациональны не только площадки, но и кухня. И это скорее не о блюдах, а о посетителях. За этим столиком, к примеру, белорус и россиянин. Вместе уже не только работают, но и дружат. Несмотря на паспортный контраст, вкусовые предпочтения мало чем отличаются. Белорусские рецепты проложили путь к русскому сердцу.

Илья – из российского города Удомля. Там в основном живут те, кто трудится на Калинской АЭС. Именно на этой станции парень работал до переезда в Беларусь.

Илья Андреев, электромонтер (Россия):

Ничего! Уже тут полтора года, нравится. Может, женюсь здесь.

Живет Илья теперь в Островце. Кстати, городок меняется под стать самой АЭС. Здесь растут новые микрорайоны, а буквально в начале января открыли школу и садик.

Елена Монид, заместитель начальника технического отдела УКС РУП «Белорусская атомная электростанция»:

Мы боялись с мужем переезжать в новый город, начинать новую жизнь, но ни капельки не жалеем, у нас все получилось.

Четыре года назад их многодетная семья сменила тихий Молодечно на перспективный Островец. Такой рокировки требовало новое место работы Елены. Женщина устроилась в УКС Белорусской АЭС. После переезда большой семье выделили трехкомнатную квартиру.

Елена Монид, заместитель начальника технического отдела УКС РУП «Белорусская атомная электростанция»:

Среднестатистический районный город был, даже городской поселок, а на глазах он расцветает. Да, я испытываю гордость за свой город, за свою работу, которую я делаю, потому что я – маленький винтик всей большой системы, которая строит всю эту атомную станцию. Чувствую, что и от меня тоже многое зависит.

Городу энергетиков уже предрекают большое будущее. Правда, об этом Антон, Тимофей и Егор пока не догадываются. Малыши еще не понимают, где именно работает их мама, но, возможно, и они, уже в свое время, станут важной частью белорусского проекта века.