Ставка налога на прибыль в Беларуси уменьшится с 24% до 18%

Новости Беларуси. Законопроект о бюджете на 2012-й приняли сегодня во втором чтении белорусские депутаты. В будущем году сохранится социальная направленность расходов.

Значительная их часть пойдет на оплату труда, выплату пенсий, стипендий и пособий. Приоритетами бюджетной политики также определены здравоохранение и образование. Формирование республиканского бюджета произведено на бездефицитной основе.

Депутаты также приняли во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс». В будущем году работа по снижению налоговой нагрузки на экономику и дальнейшему упрощению налоговой системы продолжится. Ставка налога на прибыль уменьшится с 24% до 18%. Появятся дополнительные стимулы для повышения конкурентоспособности экономики, развития рынка ценных бумаг. Также документом учтено уменьшение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.