Сколько можно выручить на макулатуре и металлоломе?

Третьеклашка Алина давно не спрашивает, зачем ей в школу букинистическая «ссобойка». Зато прикидывает, кажется, даже с сожалением: журналы двадцатилетней давности «потянут» всего-то на пару килограммов.

То, что вскоре превратится в том числе в новые тетради и книги, пока складируют здесь. Для макулатуры в школе даже выделили специальное помещение. Объемы приличные — с сентября уже сдали пять тонн, а все эти связки и пакеты школьники и их родители принесли всего-то за неделю.

Директор Элеонора Китунович рассказывает: заставлять выносить из дома ненужную макулатуру в общем-то не приходится. Просто детям, что называется, на пальцах объяснили: использованная бумага может начать новую жизнь с чистого листа.

Когда эти ребята еще и не родились, в их школе, как, пожалуй, и во всем Союзе, ударно подсчитывали килограммы вторсырья. Причем, несли пионеры настолько активно, что собранный металлолом в буквальном смысле обогнал все ожидания.

Элеонора Китунович, директор гимназии № 50 Минска:

Из собранного металлолома был сделан первый вагон метро.

У заготовителя из пункта приема что ни день – напоминание о витке истории. Когда-то макулатуру сдавали, чтобы получить талон на покупку дефицитной литературы, а сегодня ту же литературу несут обратно в пункт приема. Впрочем, сдают как стеклотару отнюдь не только классику. При желании Елена Вацлавовна могла бы собрать и разобрать иномарку и впридачу научиться играть на баяне. Но пока старается провести экскурсию. По объективным причинам – с трудом. Раковины, стиральные машины, кто-то принес вилку.

А вот Олег погнался не за количеством, а за качеством чистоты в жилище. 10 тысяч с небольшим по сути за то, что не выкинул в мусорку, а просто перешел через двор и сдал в пункт приема. Впрочем, по словам Елены, старые книги и газеты зачастую приносят не только ради финансового подспорья.

Елена Шепелевич, заготовитель:

Однозначно скажу, что «Запорожцев» пока не было. На «Лексусе» сегодня два умывальника привезли. Женщина за рулем, приезжает 2-3 кило бумаги в пакетике, села на джип и уехала: она жила в Германии и говорит, что там вот так. Не от бедности, а с экологической точки зрения.

Впрочем, сдавать тот же металлолом – дело еще и довольно прибыльное. Крышку от люка, здесь, конечно не примут, а вот, к примеру, за старую ванну можно запросто выручить тысяч под двести. И, кстати, недавно Елене Шепелевич сдали бумагу, очень похожую на деньги. Символично.

Здесь вторсырье никто не называет мусором – ресурсом. Сортировка и подготовка к переработке макулатуры и металлолома – тоже бизнес, причем, вполне рентабельный. Было бы невыгодно – не было бы конкурентов.

Андрей Такушевич, заместитель директора ОАО «Белвторресурсы»:

Сегодня на рынке вторсырья конкуренция — частные и государственные структуры. Сегодня можно сработать с рентабельностью 7-8% на вторичном сырье.

Пионервожатая наверняка была бы счастлива, принеси в те годы Николай хоть десятую часть всей этой кучи. Мужчина вспоминает шутку, гулявшую в 70-х по Союзу: мол, каждый пионер должен сдать государству 15 кило макулатуры и двух пионеров, которые этого не сделали. Товарищей, говорит Николай, не сдавал, а вот семейную реликвию – было дело.

Николай Зенкевич, водитель-оператор манипулятора:

Был старинный утюг, на углях еще — я его сдал. Мать отругала. У бабушек по домам, даже с почтовых ящиков похищали, чтобы больше выполнить и помочь классу. Ходили, спрашивали по домам, по подъездам.

Мы решили проверить, а реально ли сегодня разжиться бумагой, если, как в советские времена, пройтись по квартирам — макулатуры не было.

А вот директор «Белвторресурсов» такой ситуации совсем не удивляется. Почти месяц назад белорусы уже «сделали» предприятию годовой план по макулатуре, а металлолома и вовсе сдали втрое больше запланированной нормы. Но Антон Хваенок уверен: это не предел. У него и самого прямо в углу директорского кабинета интеллигентная коробка. С макулатурой.

Здесь подсчитали: практически каждая организация могла бы сдавать не одну сотню килограммов использованной бумаги в год. Чем плохо купить на эти деньги канцтовары или как минимум чай-кофе для сотрудников? А у руководителя «Белвторресурсов» и вовсе документы распечатаны с двух сторон листа. Он как никто знает, насколько часто под видом мусора мы выбрасываем деньги. Реальные деньги.

Антон Хвоенок, директор ОАО «Белвторресурсы»:

Тонна макулатуры — около 500 тысяч рублей. Наша проблема — есть раздельный сбор, но в этом контейнере можно увидеть все!

Обычный минский двор. И отдельный желтый контейнер для бумаги, пластика и стекла. Даже написано для тех, кто не знает. Правда, толку от этого немного. Зато в ящике по соседству – и бумага, и стекло, и пластик.

В том-то и наша проблема, уверен дизайнер Сергей Шило – мы не обращаем внимание на то, что выбрасываем. Кому-то кажется – просто жесть, а для кого-то концептуальное искусство высшей пробы. В том, что многие отправили бы на свалку, он не только видит, но и создает свою философию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Шило, дизайнер, автор выставок:

В гвозде можно увидеть человека, открыть у себя третий глаз, параллельное зрение, который видит через что-то банальное что-то великое.

Для Сергея эти предметы – образ прошлых поколений. Грань истории и искусства. Грань бесценного, где даже ржавчина – творческий замысел времени. И его главный доход от этого, казалось бы, металлолома – идея. В которую можно переработать все. Даже если это всё кто-то называет мусором.