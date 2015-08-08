Сразу 2 экипажа в Могилевской области намолотили свыше 3 тысяч тонн зерна

Новости Беларуси. Сразу несколько экипажа в Могилевской области намолотили свыше 3 тысяч тонн зерна нового урожая. Лидерами уборочной стали экипажи Сергея Байдакова и Виктора Мильто из сельхозпредприятия «Александрийское» Шкловского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня общий намолот хлеборобов Могилевской области превысил 720 тысяч тонн. Осталось убрать лишь четверть площадей зерновых.

Сергей Байдаков, старший комбайнер открытого акционерного общества «Александрийское» Шкловского района:

Погодные условия позволяют допоздна работать. Техника не подводит. Мы с отцом молотили по 6 тысяч тонн, хочется не отставать от отца, а брать с него пример.

Виктор Мильто, старший комбайнер открытого акционерного общества «Александрийское» Шкловского района:

Встаем в 5, ложимся в 12 ночи и позже – по-разному. Трудно, но привыкли, тыл надежный дома. Я начинал работать на комбайне с 7 класса помощником. Это уже мой 40-ой сезон. Работаем на современной, хорошей технике.