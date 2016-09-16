Совместный бизнес-форум Беларуси и Латвии пройдет 16 сентября в Риге

Новости Беларуси. Беларусь и Латвия укрепляют торгово-экономические отношения. 16 сентября в Риге на совместный бизнес-форум соберутся деловые круги двух стран.

Стороны планируют обсудить перспективы двустороннего сотрудничества по таким актуальным направлениям, как транспорт и логистика, цифровая экономика, биржевая торговля товарами, доступ к финансовому рынку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

У бізнес-форуме возьмуць удзел больш за 260 прадстаўнікоў галіновых асацыяцый, канфедэрацый прадпрымальнікаў, кампаній, крэдытна-фінансавых арганізацый, гандлёва-прамысловых палат, органаў дзяржаўнага кіравання дзвюх краін.