Цены на жилье в Беларуси подниматься не будут и сохранятся на уровне 760 рублей за квадрат

Новости Беларуси. Цены на жилье подниматься не будут и сохранятся на уровне 760 белорусских рублей за квадрат. Это тот показатель, который правительство обязано контролировать, чтобы подрядчики искусственно не завышали стоимость строительства. К тому же застройщиков обяжут взять на себя обслуживание жилого фонда в течение пяти лет после сдачи объекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой подход в стране уже успешно реализуется, например, в жилом комплексе района «Новая Боровая».

Проекты с повышенной комфортности должны существовать не только в премиум-классе, но и в более экономичном варианте.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министр Республики Беларусь:

Гарантийные обязательства застройщика и строителя в течение пяти лет мы ужесточаем. То есть каждый гражданин имеет право в течение пяти лет после приобретения квартиры предъявить застройщику гарантийные обязательства и требования о восстановлении тех или иных недостатков, которые могут происходить. Не передает ЖРЭО и ЖЭСам, а вы потом дальше с ними выясняете отношения, а строительная компания эксплуатирует как минимум в течение пяти лет эту жилую среду.

Участники выездного совещания посетили несколько передовых объектов. В том числе Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», где работы ведутся с двойным опережением сроков и реконструкция стадиона «Динамо».

Знаковый спортивный объект откроется уже в 2017 году.

К тому же вице-премьер отметил заметные достижения в строительной отрасли в целом. Это высокая эффективность, энергосбережение и система управления стоимости объектов.